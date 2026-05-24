Emergencia en las tribunas, provocaciones de Correa y un final a golpes: el lado B del triunfo de Colo Colo en el clásico ante la UC / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Colo Colo se llevó el primer clásico disputado ante la UC en el Claro Arena, afianzándose como líder del fútbol chileno.

ADN.CL estuvo en el recinto precordillerano y acá te contamos lo que no se vio por TV.

La reacción alba a la cancha del Claro Arena

El plantel de Colo Colo tuvo su primer contacto con el césped sintético remozado recinto de San Carlos de Apoquindo, que es catalogado como una de las superficies artificiales más modernas de Sudamérica.

Durante el calentamiento previo al encuentro, los jugadores del “Cacique” probaron de inmediato el césped con ejercicios junto al balón para adaptarse a las condiciones de la cancha. Sin embargo, lejos de mostrar incomodidad o sorpresa, los albos se vieron cómodos desde el primer minuto.

Quien sí vivió un momento más tenso fue el joven arquero de los albos, Gabriel Maureira. El golero recibió constantes pifias y burlas detrás del arco, donde se ubicaban los hinchas de Universidad Católica, especialmente cada vez que fallaba un pase o una atajada en el precalentamiento.

El gran recibimiento de la UC

El ambiente en el Claro Arena estuvo marcado por una verdadera fiesta cruzada en la previa. Ambos equipos ingresaron a la cancha acompañados por un impresionante recibimiento de público, quienes hicieron flamear más de 20 mil banderas con los colores cruzados.

El espectáculo también incluyó fuegos artificiales y un ensordecedor apoyo desde las tribunas, en una previa que encendió rápidamente el clásico ante Colo Colo.

Amargo inicio de Arturo Vidal

Tal como ocurrió frente a Ñublense, Arturo Vidal volvió a vivir una noche complicada. El “King” marcó un autogol a los 7 minutos tras una desafortunada jugada que terminó con el balón dentro del arco defendido por Gabriel Maureira.

La reacción del volante fue evidente: se tomó la cabeza y permaneció varios segundos mirando al suelo, lamentando la acción. Para peor, minutos después recibió tarjeta amarilla tras cortar una peligrosa ofensiva de Universidad Católica.

El susto que paralizó el partido

A los 22 minutos del compromiso, una emergencia médica en las tribunas generó preocupación total en el Claro Arena.

Un hincha de Universidad Católica, ubicado en la tribuna Fouillioux, sufrió una descompensación que obligó a detener inmediatamente el encuentro. El árbitro José Cabero paralizó las acciones mientras jugadores cruzados corrían hacia el sector para colaborar y exigir asistencia médica urgente.

Incluso, algunos futbolistas se acercaron visiblemente molestos hacia la ambulancia para acelerar su ingreso a la cancha. Finalmente, el fanático fue trasladado por el borde del campo de juego junto al cuerpo médico de la UC y personal de seguridad hasta la ambulancia, ubicada al otro lado del estadio. La salida del vehículo desde el recinto tardó cerca de 10 minutos.

Mientras se resolvía la emergencia, el plantel de Colo Colo aprovechó la pausa para acercarse al técnico Fernando Ortiz y recibir instrucciones.

Un provocador doble festejo de Correa

Javier Correa se transformó en la gran figura alba con un doblete a los 41’ y 45’, goles que permitieron a Colo Colo revertir el marcador y quedarse con la victoria por 2-1.

Sin embargo, sus celebraciones encendieron aún más el ambiente en el Claro Arena. En ambos tantos, el delantero argentino se acercó al borde de la cancha y miró fijamente a la hinchada de Universidad Católica, provocando una inmediata y ruidosa reacción desde las tribunas.

La tensión aumentó tras el primer gol, cuando Leandro Hernández intentó quitarle el balón de las manos al arquero Vicente Bernedo. La acción derivó en un fuerte encontrón entre ambos planteles, que terminó con tarjetas amarillas para Hernández y Bernedo.

Pero Correa fue por más. Camino al centro de la cancha, volvió a desafiar al público golpeándose el escudo frente a las tribunas. El gesto provocó la reacción de Jhohan Valencia, quien se acercó y lo empujó levemente con el pecho. La situación obligó a la intervención de varios jugadores para calmar los ánimos antes de la reanudación del partido.

La furia cruzada contra José Cabero

El arbitraje de José Cabero terminó desatando la molestia de los hinchas de Universidad Católica, especialmente durante el segundo tiempo.

Las tribunas reaccionaron con dureza tras algunas faltas y tarjetas que, a juicio del público, el juez dejó pasar en favor de Colo Colo. La tensión fue creciendo con el correr de los minutos y el descontento terminó transformándose en insultos masivos desde las gradas. “Hijo de put…, hijo de put…”, se escuchó con fuerza en distintos sectores del estadio.

Un final caliente

El cierre del clásico estuvo marcado un fuerte cruce e los incidentes en la cancha. Tras el pitazo final y a raíz de los festejos albos, Claudio Aquino y Jhojan Valencia protagonizaron una pelea a golpes que rápidamente desató un masivo encontrón entre jugadores de ambos equipos.

En medio del tumulto hubo empujones, manotazos y varios intentos de agresión. Incluso, un integrante del cuerpo técnico de los albos lanzó agua, mientras futbolistas y cuerpos técnicos intentaban separar a los involucrados para evitar que la situación escalara aún más.

Finalmente, los ánimos lograron calmarse y el plantel de Colo Colo abandonó la cancha del Claro Arena en medio de una lluvia de proyectiles lanzados por hinchas de la UC.