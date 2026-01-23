Estudio alemán confirma que el consumo de tabaco se vincula con un mayor riesgo de depresión / Peter Dazeley

Un amplio estudio realizado en Alemania encontró una relación significativa entre el consumo de cigarrillos y una mayor prevalencia de depresión, reforzando la evidencia sobre los efectos del tabaquismo más allá de la salud física.

La investigación, liderada por científicos del Central Institute of Mental Health (CIMH) de Mannheim, analizó datos de 173.890 adultos de entre 19 y 72 años, pertenecientes a la German National Cohort (NAKO), la mayor base poblacional del país.

Según los investigadores, tanto los fumadores actuales como quienes dejaron el hábito presentan mayores tasas de depresión a lo largo de su vida en comparación con quienes nunca han fumado.

A mayor consumo, mayor impacto emocional

El análisis clasificó a los participantes en tres grupos: nunca fumadores, exfumadores y fumadores activos. Los datos revelaron un efecto dosis-respuesta, es decir, que a mayor cantidad de cigarrillos diarios, más intensos son los síntomas depresivos.

“Por cada cigarrillo adicional, la severidad de los síntomas aumenta en promedio 0,05 puntos”, detalló Carolin Marie Callies, investigadora de la Universidad de Mannheim. El impacto fue particularmente evidente en el grupo de 40 a 59 años, donde la brecha entre fumadores y no fumadores fue más marcada.

Dejar de fumar reduce el riesgo

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio apunta a los beneficios de abandonar el cigarrillo. Los investigadores constataron que cuanto más tiempo pasa desde el último consumo, menor es la probabilidad de sufrir nuevos episodios depresivos.

“Cada año sin fumar retrasa la aparición del primer episodio depresivo en aproximadamente 0,24 años y aleja el último episodio en 0,17 años adicionales”, explicó Fabian Streit, investigador del Hector Institute for Artificial Intelligence in Psychiatry del CIMH.