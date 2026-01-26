;

Se confirma la peor noticia para Cristián Zavala en Colo Colo

Según información de ADN Deportes, el extremo sufrió una fractura tras su penal fallado ante Peñarol y estará varias semanas de baja, además de perderse el debut de los albos en el Campeonato Nacional 2026.

Colo Colo conoció este lunes la gravedad de la lesión de Cristián Zavala, quien acusó una dolencia en su rodilla derecha tras el penal que falló en el amistoso ante Peñarol en Montevideo y que se hizo viral alrededor del mundo.

Tras someterse a exámenes médicos, ADN Deportes pudo confirmar que el extremo de 26 años sufrió una fractura en la rótula de la rodilla derecha, lesión que lo tendrá cerca de dos meses de baja.

El diagnostico inicial indica que el atacante estará entre siete y nueve semanas fuera de las canchas, por lo que quedará descartado para jugar este sábado ante Deportes Limache en el inicio del Campeonato Nacional 2026.

Además del duelo ante el cuadro tomatero, Zavala tampoco estará disponible para los partidos ante Everton (fecha 2), Unión La Calera (3), O’Higgins (4), Universidad Chile (5), Audax Italiano (6) y Huachipato (7).

Su regreso está proyectado para fines de marzo, por lo que recién podría reaparecer en el partido ante Deportes Concepción, programado para el fin de semana del 4 y 5 de abril en el Estadio Ester Roa.

