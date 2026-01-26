;

Flamengo romperá el mercado de fichajes sudamericano: la millonaria suma que pagará por Lucas Paquetá

El “Mengao” está cerca de abrochar un traspaso con una cifra récord para el continente.

Flamengo debuta esta semana en el Brasileirão 2026, y con la intención de poder seguir peleando tanto en Brasil como a nivel internacional, la dirigencia del equipo del chileno Erick Pulgar busca cerrar un fichaje desde Europa que romperá récords en Sudamérica.

Flamengo ha demostrado ser uno de los clubes más poderosos de Sudamérica, ganando tres de las últimas ocho Copas Libertadores. Sin embargo, por su poderío monetario, ha ido acumulando grandes nombres en sus filas.

A todos ellos se podría sumar un canterano del club, Lucas Paquetá, que actualmente milita en el West Ham United de Inglaterra.

Según medios locales, el “Mengao” acordó pagar 49 millones de dólares (unos 42 mil millones de pesos chilenos) por el pase del jugador de 28 años.

De concretarse el traspaso de Lucas Paquetá, será el mayor monto que pagó un equipo sudamericano por un futbolista y con una gran diferencia.

El récord actual lo tiene el brasileño Gerson, que firmó por el Cruzeiro a principios de enero por 27 millones de dólares, proveniente del Zenit de Rusia. Todo, claro, evidenciando el poderío que tiene el fútbol brasileño al momento de irrumpir en el mercado de fichajes.

Esta es la lista con los fichajes más caros de Sudamérica (hasta ahora)

  1. Gerson, 27 millones de dólares, del Zenit al Cruzeiro.
  2. Vítor Roque, 25.5 millones de dólares, del FC Barcelona al Palmeiras.
  3. Samuel Lino, 22 millones de dólares, del Atlético de Madrid al Flamengo.
  4. Thiago Almada, 21 millones de dólares, del Atlanta United al Botago.
  5. Wendel, 20 millones de dólares, del Zenit al Botafogo.

