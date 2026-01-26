;

“15 lucas una galería, así quieren que vuelvan las familias”: hinchas de la U critican entradas más caras del fútbol chileno

El aumento de las galerías y otros sectores para la temporada 2026 generó críticas en redes sociales, mientras el club defendió el ajuste por razones financieras y operativas.

Martín Neut

HInchas de la Universidad de Chile

HInchas de la Universidad de Chile / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile comenzó la venta de abonos para la temporada 2026 y oficializó los precios de las entradas para el duelo ante Audax Italiano, valores que servirán como referencia para el resto del Campeonato Nacional.

El anuncio, sin embargo, generó un inmediato rechazo entre los hinchas debido al significativo aumento en los costos de acceso al estadio.

Uno de los mayores incrementos se registró en las galerías, que pasaron de $11.000 a $15.000 en comparación con 2025, lo que representa un alza cercana al 36%. En términos generales, los valores subieron en torno a un 25%, ubicando a la U entre los clubes con las entradas más caras del fútbol chileno.

Desde el Centro Deportivo Azul explicaron que el reajuste responde a un análisis financiero integral del club, que considera el pago de deudas, los mayores gastos en seguridad y la inversión necesaria para conformar un plantel competitivo.

Explicación y descontento de los hinchas

“Se hizo un ejercicio que permite ver con realismo la salud financiera del club y que el aumento sea el menor posible, pero es imposible que no haya un incremento”, señalaron desde la concesionaria a En Cancha.

Pese a las explicaciones, el malestar se trasladó a redes sociales, donde los hinchas cuestionaron el impacto del alza en el público popular. “15 mil una galería y así quieren que vuelvan las familias”, “Se ríen de las personas comunes” y “Bajen los precios, ¿hasta cuándo hay que soportar?”, “Azul Azul buitres”, fueron algunos de los comentarios que circularon tras el anuncio.

