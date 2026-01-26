;

Sebastián Pérez responde al interés de Colo Colo y lanza un claro aviso: “Para salir de acá…”

El arquero de Palestino es uno de los nombres que baraja la dirigencia del “Cacique” para reforzar el arco.

Daniel Ramírez

Sebastián Pérez responde al interés de Colo Colo y lanza un claro aviso: “Para salir de acá…”

Sebastián Pérez responde al interés de Colo Colo y lanza un claro aviso: “Para salir de acá…” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este lunes, Palestino celebró una nueva versión de la Tarde Árabe, instancia donde el club presentó a sus nuevos refuerzos para la temporada 2026, así como las nuevas camisetas que usará el plantel.

En el evento estuvo presente el portero de los “árabes”, Sebastián Pérez, quien hace unos días surgió como opción para reforzar el arco de Colo Colo.

El “Zanahoria” conversó con ADN Deportes y se refirió al interés de los albos. “No he sabido nada más de lo que sale en la prensa. Mi presente es Palestino y para salir de acá tiene que ser por algo mejor en lo deportivo. No me cierro a nada, me gustan los desafíos, los retos importantes. Mientras tanto, sigo en Palestino”, señaló.

Revisa también:

ADN

Sobre los desafíos que tendrá con Palestino este año, el arquero comentó que “las expectativas son altas, no hay que dejar escapar ningún torneo. Tenemos que empezar bien el Campeonato Nacional y luego pensaremos en el partido contra la U por Copa Sudamericana”.

“Siempre hay que ir por todo. Se conformó un plantel para competir en todos los frentes. Espero ser un pilar importante en el equipo”, concluyó Sebastián Pérez.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad