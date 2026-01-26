Sebastián Pérez responde al interés de Colo Colo y lanza un claro aviso: “Para salir de acá…” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este lunes, Palestino celebró una nueva versión de la Tarde Árabe, instancia donde el club presentó a sus nuevos refuerzos para la temporada 2026, así como las nuevas camisetas que usará el plantel.

En el evento estuvo presente el portero de los “árabes”, Sebastián Pérez, quien hace unos días surgió como opción para reforzar el arco de Colo Colo.

El “Zanahoria” conversó con ADN Deportes y se refirió al interés de los albos. “No he sabido nada más de lo que sale en la prensa. Mi presente es Palestino y para salir de acá tiene que ser por algo mejor en lo deportivo. No me cierro a nada, me gustan los desafíos, los retos importantes. Mientras tanto, sigo en Palestino”, señaló.

Sobre los desafíos que tendrá con Palestino este año, el arquero comentó que “las expectativas son altas, no hay que dejar escapar ningún torneo. Tenemos que empezar bien el Campeonato Nacional y luego pensaremos en el partido contra la U por Copa Sudamericana”.

“Siempre hay que ir por todo. Se conformó un plantel para competir en todos los frentes. Espero ser un pilar importante en el equipo”, concluyó Sebastián Pérez.