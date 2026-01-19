FOTOS. 11 de 16 confirmados: conoce las camisetas de los clubes de Primera División para la temporada 2026
Mira la indumentaria titular que utilizarán los equipos del Campeonato Nacional para el presente año.
La temporada 2026 del Campeonato Nacional está a días de comenzar y algunos equipos de la Primera División del fútbol chileno ya presentaron la indumentaria que utilizarán durante este año.
11 de 16 equipos expusieron a través de sus redes sociales las camisetas de local que utilizarán durante el torneo que arranca el próximo viernes 30 de enero con el encuentro entre Universidad de Chile y Audax Italiano.
Entre los más destacados se encuentran Everton de Viña del Mar y Universidad de Concepción, quienes cambiaron de auspiciador.
Los ‘Ruleteros’ pasaron de la mexicana Charly a la estadounidense, Skechers. Mientras que los del ‘Campanil’ dejaron la marca americana Capelli por la chilena Gladiatore.
Camisetas confirmadas por los equipos de Primera División
- Audax Italiano
- Cobresal
- Deportes Concepción
- Deportes Limache
- Everton
- Huachipato
- O’Higgins
- Universidad Católica
- Universidad de Chile
- Universidad de Concepción
- Unión La Calera
- Por confirmar | Colo Colo
- Por confirmar | Coquimbo Unido
- Por confirmar | Deportes La Serena
- Por confirmar | Palestino
- Por confirmar | Ñublense
