;

FOTOS. 11 de 16 confirmados: conoce las camisetas de los clubes de Primera División para la temporada 2026

Mira la indumentaria titular que utilizarán los equipos del Campeonato Nacional para el presente año.

Nicolás Lara Córdova

11 de 16 confirmados: conoce las camisetas de los clubes de Primera División para la temporada 2026

Mira la indumentaria titular que utilizarán los equipos del Campeonato Nacional para el presente año.

La temporada 2026 del Campeonato Nacional está a días de comenzar y algunos equipos de la Primera División del fútbol chileno ya presentaron la indumentaria que utilizarán durante este año.

11 de 16 equipos expusieron a través de sus redes sociales las camisetas de local que utilizarán durante el torneo que arranca el próximo viernes 30 de enero con el encuentro entre Universidad de Chile y Audax Italiano.

Entre los más destacados se encuentran Everton de Viña del Mar y Universidad de Concepción, quienes cambiaron de auspiciador.

Los ‘Ruleteros’ pasaron de la mexicana Charly a la estadounidense, Skechers. Mientras que los del ‘Campanil’ dejaron la marca americana Capelli por la chilena Gladiatore.

Camisetas confirmadas por los equipos de Primera División

  • Audax Italiano
  • Cobresal
  • Deportes Concepción
  • Deportes Limache
  • Everton
  • Huachipato
  • O’Higgins
  • Universidad Católica
  • Universidad de Chile
  • Universidad de Concepción
  • Unión La Calera
  • Por confirmar | Colo Colo
  • Por confirmar | Coquimbo Unido
  • Por confirmar | Deportes La Serena
  • Por confirmar | Palestino
  • Por confirmar | Ñublense

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad