Una riña entre barristas de Colo Colo y Universidad de Chile alteró este fin de semana las labores de ayuda a damnificados por los incendios forestales en la localidad de Lirquén, en la comuna de Penco, región del Biobío.

El incidente se registró en la avenida Pedro Aguirre Cerda, cuando un grupo de hinchas albos se encontraba entregando suministros a vecinos afectados por la emergencia.

En ese contexto, el paso de una caravana de seguidores azules por la vía contraria derivó en un intercambio de insultos que escaló rápidamente a agresiones físicas.

Incidente obligaron a para el tráfico

La situación generó especial indignación debido a que los involucrados utilizaron botellas de agua destinadas a las familias damnificadas como objetos contundentes, obligando a suspender momentáneamente la entrega de ayuda y a interrumpir el tránsito en uno de los principales ejes del sector.

El enfrentamiento provocó molestia entre vecinos y conductores, considerando que la zona ya se encontraba congestionada por el desplazamiento de maquinaria pesada y vehículos de emergencia, que continúan trabajando en el despeje de escombros y la contención de los focos que han afectado al área durante los últimos días.