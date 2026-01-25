José Antonio Kast realiza balance de su visita a República Dominicana: “El control migratorio es fundamental”

El presidente electo José Antonio Kast realizó un balance positivo de su gira por República Dominicana, primer destino de su recorrido internacional, destacando la coordinación en materia de inversión, seguridad y control migratorio, especialmente en la frontera con Haití.

Durante su visita a la localidad de Dajabón, Kast sostuvo reuniones con autoridades civiles y militares y sobrevoló el tramo fronterizo junto al presidente Luis Abinader, instancia que le permitió conocer en terreno las medidas aplicadas por ese país. Según explicó, se trata de experiencias que podrían ser evaluadas para Chile.

“Aquí nos han explicado una parte del control fronterizo, que consiste en la construcción de una reja, con todas las medidas de seguridad, tanto de control electrónico de todo tipo, también con control físico, con un despliegue importante del ejército”, señaló el mandatario electo.

Kast agregó que “el control migratorio es fundamental” y valoró que las autoridades dominicanas hayan logrado “identificar una cantidad importante de personas” mediante este sistema.

Tras las actividades en la zona fronteriza, el presidente electo y su delegación tienen previsto trasladarse aSanto Domingo, donde continuarán las reuniones con el presidente Abinader y miembros de su gabinete, como parte del cierre de esta etapa de la gira.