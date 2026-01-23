;

El emotivo relato de Paul “Flaco” Vázquez desde Lirquén: “El corazón se te destroza...”

El comediante de 57 años conversó con el programa ‘Hay que decirlo!’ de Canal 13 donde entregó su visión de la catástrofe.

Nicolás Lara Córdova

El emotivo relato de Paul “Flaco” Vázquez desde Lirquén: “El corazón se te destroza...”

La catástrofe que ha afectado a la región del Ñuble y Biobío han dejado, según el último recuento oficial, 21 víctimas fatales y más de 20 mil personas damnificadas.

Entre los rescatistas y voluntarios que se han acercado a trabajar en Lirquén y Punta de Parra se encuentra el humorista, Paul “Flaco” Vázquez.

Revisa también:

ADN

En conversación con el programa Hay que decirlo! de Canal 13, el humorista aprovechó el espacio para enviar un mensaje con respecto a las donaciones y lo que se necesita en Lirquén.

“Acá se necesitan carpas, la gente perdió todo. Lo que se necesita es para que ellos puedan pernoctar porque no van a soltar sus terrenos. Faltan manos, aún hay víctimas que no se han encontrado”. comenzó Vázquez.

Con respecto a las donaciones, el ‘Flaco’ fue enfático en decir que “se necesita ropa limpia” y profundizó su mensaje.

Si vas a donar piensa en algo que tu utilizarías en tu día a día. Hay mucha cosa que no sirve porque la gente que dona lo hace para deshacerse de algunas cosas y eso no ayuda”, complementó.

“El corazón se te destroza...”

Al ser consultado sobre la situación que se está viviendo en la zona de Lirquén y Punta de Parra, el humorista de 57 años se emocionó.

Punta de Parra ya no existe. El corazón se te destroza, a mi me hace recordar lo que pasó en Viña del Mar, acá va a pasar mucho tiempo para que se recupere la zona”, dijo Vázquez.

Se necesitan muchos materiales de construcción y que lleguen rápido porque el invierno llega primero aquí” explicó.

Al hablar sobre los voluntarios que se han acercado a la zona a ayudar, Paul realizó un emotivo análisis.

“El espíritu del chileno es de querer ayudar. A todos nos conmueve esto, pero mucha ayuda pasa a ser parte del problema porque la emergencia aún está, el fuego no está controlado. Los particulares bloquean a los vehículos de emergencia” comentó.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad