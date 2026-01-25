;

Universidad de Concepción incorpora a una de las fallidas inversiones de Unión Española

El “Campanil” ratificó el arribo al club del volante Ariel Uribe.

Carlos Madariaga

Universidad de Concepción sigue apuntalando a su plantel de cara a su regreso a la Primera División.

Es tal la reingeniería en el “Campanil” que acumulan ya 10 jugadores nuevos, entre los cuales destaca el delantero Cecilio Waterman, además del lateral Jorge Espejo y el volante Cristhofer Mesías.

A todos ellos se suma otro mediocampista, que fue oficializado este domingo: se trata de Ariel Uribe, proveniente de Unión Española.

El jugador de 26 años fue comprado por 400 mil euros a comienzos de 2025 por los hispanos a Deportes Antofagasta, pero su temporada fue para el olvido.

Ariel Uribe pasó de ser citado a La Roja para el amistoso contra Panamá, donde incluso anotó un gol, a apenas convertir dos tantos y entregar tres asistencias en la campaña donde Unión Española terminó perdiendo la categoría.

Ahora, el “Chucky” buscará su revancha con la camiseta de Universidad de Concepción.

