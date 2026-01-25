En la previa a la Supercopa Chilena 2026, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, hizo un particular balance en torno al comienzo de su último año a cargo del fútbol chileno.

“No ha sido un proceso fácil. Tocó la pandemia, fueron casi dos años de pandemia. Después comenzamos con un proceso nuevo, pero lamentablemente no resultó. Va supeditado también al nivel de generaciones que tenemos hoy en el fútbol. Vienen chicos con gran futuro, pero hay que esperar que lleguen a las grandes ligas y que eso aumente también nuestra capacidad competitiva”, aseguró en su ingreso al Sausalito.

En cuanto a sus posibles sucesores tras las elecciones de noviembre, tuvo una particular reflexión. “El puesto es muy difícil. Ya se te acaba la vida con llegar a la ANFP. Independientemente de la historia que tienes de vida y de persona, ya te catalogan de todo. Por eso uno tiene que tener la tolerancia, la frustración y trabajar con mucha convicción para poder sobrellevar esta vida, que no es fácil”, planteó, junto con abordar la chance de que dicho nombre pueda ser el mandamás de la UC, Juan Tagle.

“Es un gran profesional, un gran dirigente y tiene a la Católica con cuatro títulos y eso es gestión. Es más fácil muchas veces en un equipo, porque uno elige a los jugadores y en la selección es lo que tenemos. Son cosas totalmente diferentes, pero él tiene las capacidades de llevar esto y cualquier cosa que se proponga”, dijo.

Milad y el futuro del fútbol chileno

El presidente de la ANFP también se expresó con mesura en torno a la chance de encontrar un entrenador definitivo para la selección chilena, más allá de que Nicolás Córdova pueda quedarse en el cargo durante todo 2026.

“Puede ser antes. Yo lo que he dicho siempre es que después del Mundial se va a abrir un abanico mucho más amplio de lo que tenemos hoy en día. Es importante tener muchas opciones donde se ajuste a nuestro equipo, donde tenemos que primar lo colectivo sobre lo individual. No tenemos grandes estrellas, pero sí chicos con futuro, con ganas de salir adelante, y eso es muy importante”, dijo, sin perder la esperanza de que Manuel Pellegrini pueda llegar a la banca nacional.

“Es un nombre muy importante, ojalá que el día de mañana pueda llegar”, comentó Pablo Milad, quien también se mostró esperanzado en una buena relación con el gobierno de José Antonio Kast al momento de proyectar la programación de partidos.

“No hemos tenido contacto con el nuevo gobierno, con ninguno, pero en el último tiempo se estableció una buena relación con el gobierno. En cuanto a las programaciones y en cuanto a la planificación, se mejoraron los criterios a nivel nacional, que era lo que pedíamos nosotros, para aplicar medidas y trabajar en conjunto”, cerró en Sausalito.