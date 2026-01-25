“Hay que adaptarse rápido”: la autocrítica en el plantel de la U tras la goleada ante Universitario / Twitter @udechile

Universidad de Chile no tuvo un buen estreno en cancha y perdió con claridad por 3-0 ante Universitario, en el marco de la “Noche Crema”.

La sensación que dejó el juego de los azules no fue positiva y eso también lo expresaron en el plantel.

“Nos vamos tristes. Estamos bien, con un sabor amargo, pero hay una semana para corregir y dar el primer paso contra Audax, donde hay que ganar sí o sí”, comentó en zona mixta el defensa Franco Calderón, quien evitó las comparaciones del estilo de Gustavo Álvarez con las primeras semanas de trabajo de “Paqui” Meneghini.

“Son casi las mismas cosas las que pide. Hay que ser autocríticos, no dimos el mejor show nosotros. Hay que mejorar en la semana para dar lo mejor el fin de semana”, dijo el zaguero, desestimando cuestionamientos al cambio en el esquema defensivo respecto al año pasado.

“No nos costó volver a la línea de cuatro, pero hay que adaptarse rápido a lo que pide el profe”, cerró Franco Calderón, ya pensando en el debut por el Campeonato Nacional 2026, ante el Audax Italiano el viernes 30 de enero.