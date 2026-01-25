;

FOTO. “Altas y bajas, pero siempre di lo mejor de mí. Muchas gracias por todo. Siempre quise estar”

Ariel Uribe se despidió de Unión Española en sus redes sociales y confirmó otra importante baja para el cuadro “hispano”.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/ AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/ AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIAUNO

El descenso de Unión Española a la Primera B ha estado marcado por un sinfín de polémicas, con la salida y llegada de jugadores como el principal foco de problemas.

El arribo de Emiliano Vecchio y su inminente salida tras un nuevo conflicto con la dirigencia, sumado al frustrado regreso de Rodrigo Piñeiro, han sido algunas de las teleseries que han marcado el retorno de los “hispanos” al Ascenso.

Como si fuera poco no contar con esas figuras ofensivas, ahora el cuadro de Independencia se queda sin otra de sus cartas en ataque: Ariel Uribe, quien confirmó su salida a través de sus redes sociales.

Revisa también:

ADN

Altas y bajas, pero siempre di lo mejor de mí. Muchas gracias por todo. Siempre quise estar”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía suya con la camiseta de Unión en blanco y negro.

ADN

Foto: @chukyuribe11

El “Chuky” deja el conjunto “panadero” tras un decepcionante 2025, temporada en la que apenas logró marcar dos goles y entregar tres asistencias, cifras muy bajas en comparación con su campaña 2024, donde aportó ocho tantos y diez pases de gol, números que incluso le valieron ser considerado en la selección chilena.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad