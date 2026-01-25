El descenso de Unión Española a la Primera B ha estado marcado por un sinfín de polémicas, con la salida y llegada de jugadores como el principal foco de problemas.

El arribo de Emiliano Vecchio y su inminente salida tras un nuevo conflicto con la dirigencia, sumado al frustrado regreso de Rodrigo Piñeiro, han sido algunas de las teleseries que han marcado el retorno de los “hispanos” al Ascenso.

Como si fuera poco no contar con esas figuras ofensivas, ahora el cuadro de Independencia se queda sin otra de sus cartas en ataque: Ariel Uribe, quien confirmó su salida a través de sus redes sociales.

“Altas y bajas, pero siempre di lo mejor de mí. Muchas gracias por todo. Siempre quise estar”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía suya con la camiseta de Unión en blanco y negro.

Foto: @chukyuribe11 Ampliar

El “Chuky” deja el conjunto “panadero” tras un decepcionante 2025, temporada en la que apenas logró marcar dos goles y entregar tres asistencias, cifras muy bajas en comparación con su campaña 2024, donde aportó ocho tantos y diez pases de gol, números que incluso le valieron ser considerado en la selección chilena.