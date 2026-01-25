;

Se acerca la lluvia a Santiago: a qué hora comienzan las precipitaciones este domingo 25 de enero en la capital

En pleno verano, se espera que llueva sobre algunas zonas de la región Metropolitana. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Un abrupto cambio en el tiempo experimenta la región Metropolitana durante este domingo 25 de enero. Tras varios días con altas temperaturas, esta jornada las nubes cubren gran parte del cielo de la capital.

Senapred emitió una Alerta Temprana Preventiva para 10 comunas de la región Metropolitana, por la probabilidad de precipitaciones en zonas precordilleranas y cordilleranas.

Puente Alto, San José de Maipo, Pirque, La Florida, Peñalolén, Las Condes, La Reina, Lo Barnechea, Colina y Vitacura, son las comunas para las que se emitió la alerta.

A esta hora comienzan las precipitaciones en Santiago

José Bolbarán, meteorólogo de Mega, adelantó que este domingo 25 de enero los cielos estarán muy nublados y es probable que caigan precipitaciones.

De hecho, el especialista precisó que comenzará a llover a eso de las 18:00 horas y hasta las 02:00 horas de la madrugada del lunes.

Eso sí, Bolbarán comentó que la lluvia se concentrará en la zona oriente y no en el centro de la capital.

Por otro lado, el pronóstico publicado por Meteored indica que la lluvia se haría presente en la región Metropolitana a eso de las 20:00 horas. Además, indican que existe la probabilidad de tormentas eléctricas durante la noche de este domingo.

