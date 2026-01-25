Truenos y lluvia sorprenden a habitantes de Viña del Mar y Valparaíso
Un inusual fenómeno meteorológico para esta época del año ha sorprendido a los habitantes del litoral central este domingo 25 de enero. Según información del Dirección Meteorológica de Chile, el ingreso de una baja segregada ha provocado un descenso en las temperaturas y la aparición de nubosidad compacta, lo que ha derivado en lloviznas y actividad eléctrica en diversos sectores de la región de Valparaíso.
Seguir en Google
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.