“Tiene pinta de vómito”: argentino probó por primera vez clásico plato chileno y lanzó honesta opinión

Tomás Cabrera (@tokserini) ya había comido pastel de choclo; ahora se inclinó por los productos marinos.

Javier Méndez

“Tiene pinta de vómito”: argentino probó por primera vez clásico plato chileno y lanzó honesta opinión

Luego de llamar la atención en las redes sociales con un video probando el pastel de choclo, el argentino Tomas Cabrera (@tokserini) se atrevió a meter la cuchara en otro clásico platillo nacional.

El jugador de tenis de mesa recibió un consejo clave tras su primera reseña. “Me pasó que mucha gente me dijo: ‘Flaco, estás en Puerto Montt, qué hacés yendo a comprar pastel de choclo. Vos tenés que ir a comer pescado, marisco, algo de eso’“.

Aclarado lo anterior, fue a parar al Restaurant La Nave en calle Ancud. “Pinta de que se come bien”, indicó incluso antes de revisar la carta.

Al mirar las opciones se inclinó por el chupe de centolla: $12.000.

Amigos, está a otro nivel esto (...) es riquísimo. Tiene el gusto exacto que pensé de algo con centolla. Esto es lo más rico que probé hasta ahora en Chile”, afirmó.

Es una delicia y no lo hago para caer bien. Me chupa un huevo (...) no estoy exagerando”, sumó.

Eso sí, al principio la apariencia de la preparación no lo convencía. “Tiene pinta de vómito”, dijo en cierto punto del clip. “Es el vómito más rico que comí en mi vida”, bromeó minutos después.

¿La nota? 9.5 de 10, aprobación total.

“Te falta probar un curanto” y “el congrio frito con ensalada chilena es de otro mundo”, fueron algunas de las recomendaciones que le dieron en los comentarios para seguir deleitando el paladar.

El video completo:

