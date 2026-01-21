VIDEO. “Tiene una pinta esto...”: Influencer argentino alucina al degustar por primera vez el pastel de choclo
Tomás Cabrera, más conocido en redes como tokserini, registró su travesía en su cuenta de Instagram. Su sentencia fue categórica.
El pastel de choclo es uno de los platos más conocidos de la gastronomía chilena y es parte de los infaltables para degustar cuando se visita nuestro país.
Recientemente, el influencer Tomás Cabrera, más conocido como tokserini en Instagram, compartió un video en su cuenta donde muestra su experiencia con este plato típico.
“Me dijeron que se come bien caliente, tengo toda la fe del mundo a esto”, partió diciendo el influencer que se encuentra en nuestro país por un torneo de tenis de mesa que se está desarrollando en Puerto Montt.
“Tiene una pinta esto boludo, pero está recontra caliente, esta va a ser mi rección sincera. Si es una mierda, me chupa un huevo”, complementó.
Cabrera se sentó en una plaza de la ciudad del extremo sur de nuestro país y tras degustar el platillo su reacción fue tajante. “Amigo esto está tremendo. Está riquísimo aparte tiene pollo”, comentó.
Finalmente, el argentino aprovechó de hacer un poco de humor tras la degustación y dijo que “me acordaré toda la vida de esto porque dicen que el choclo ayuda a la memoria...”
