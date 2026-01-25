“Espero que me permitan contar un chiste...”: Nancho Parra vivió incómodo momento en Festival de Chanco 2026

Nancho Parra fue el encargado de hacer reír en la última noche del Festival Guadalupe del Carmen en Chanco 2026, evento transmitido por Chilevisión.

El conocido humorista nacional presentó una rutina directa, con chistes cortos y bastante “picardía”. De hecho, conectó bien con gran parte del público, que le siguió el juego cada vez que pidió colaboración.

Cuando terminó su rutina, se retiró del escenario y Julio César Rodríguez pidió un fuerte aplauso. “Ha sido una metralleta de chistes”, aseguró el animador.

Parra volvió segundos después para recibir el clásico galardón que se entrega en este tipo de instancias.

“Espero que me permitan contar un chiste con doble sentido, ¿se podrá, cierto?“, bromeó.

“Muchas gracias al público, vine hace como diez o doce años y en realidad estoy...”, dijo antes de detenerse por las pifias que surgieron entre la audiencia.

“¿Qué pasó?“, preguntó. “Saludos, saludos a la gente de arriba también, muchas gracias por los aplausos, chao, chao”, cortó y volvió a retirarse.

“¿Seré muy joven para reírme?, ¿este humor será muy boomer?”, preguntó un usuario en redes. “Son como los chistes que uno lee en las publicaciones de Facebook”, opinó otro que tampoco fue convencido.

“El público es muy respetuoso”, valoró un comentario.

Nancho Parra quiso contar otro chiste y lo sacaron cagando a pifias... Su problema es que irrumpió en la escena de Conce hace 30 años con chistes de doble sentido potentes y no cambió más el repertorio. Se quedó en el pasado... #FestivalDeChancoCHV pic.twitter.com/ArgfgGoOaD — Ricardo Pinto (@pintoperiodista) January 25, 2026