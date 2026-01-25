;

“Espero que me permitan contar un chiste...”: Nancho Parra vivió incómodo momento en Festival de Chanco 2026

El humorista participó en la última noche del evento transmitido por Chilevisión. Revisa aquí la rutina.

Javier Méndez

“Espero que me permitan contar un chiste...”: Nancho Parra vivió incómodo momento en Festival de Chanco 2026

Nancho Parra fue el encargado de hacer reír en la última noche del Festival Guadalupe del Carmen en Chanco 2026, evento transmitido por Chilevisión.

El conocido humorista nacional presentó una rutina directa, con chistes cortos y bastante “picardía”. De hecho, conectó bien con gran parte del público, que le siguió el juego cada vez que pidió colaboración.

Cuando terminó su rutina, se retiró del escenario y Julio César Rodríguez pidió un fuerte aplauso. “Ha sido una metralleta de chistes”, aseguró el animador.

Parra volvió segundos después para recibir el clásico galardón que se entrega en este tipo de instancias.

Revisa también:

ADN

Espero que me permitan contar un chiste con doble sentido, ¿se podrá, cierto?“, bromeó.

“Muchas gracias al público, vine hace como diez o doce años y en realidad estoy...”, dijo antes de detenerse por las pifias que surgieron entre la audiencia.

“¿Qué pasó?“, preguntó. “Saludos, saludos a la gente de arriba también, muchas gracias por los aplausos, chao, chao”, cortó y volvió a retirarse.

“¿Seré muy joven para reírme?, ¿este humor será muy boomer?”, preguntó un usuario en redes. “Son como los chistes que uno lee en las publicaciones de Facebook”, opinó otro que tampoco fue convencido.

“El público es muy respetuoso”, valoró un comentario.

La rutina de Nancho Parra en Chanco:

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad