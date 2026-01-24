;

Gringa destruyó a reconocida tienda que vende comida de EE. UU. en Chile: “¿Me estás hue...?"

La creadora de contenido no pudo creer los precios que vio en el lugar. “Esta podría ser la mayor estafa del país”, dijo a sus seguidores.

Javier Méndez

Gringa destruyó a reconocida tienda que vende comida de EE. UU. en Chile: “¿Me estás hue...?&quot;

No pudo creer lo que vio. La creadora de contenido Andrea Pascale (@lagringanogringa en Instagram) se fue con todo contra una cadena de tiendas en Chile.

Todos los dardos fueron contra KiosClub, una conocida red de minimercados que se especializa en ofrecer productos comestibles de Estados Unidos. Eso sí, hubo un punto que no convenció a la joven y todo quedó plasmado en un video.

Como gringa creo que esta podría ser la mayor estafa en Chile, hasta ahora”, dijo en las afueras de uno de los puntos de venta.

Según “denunció” la influencer, la tienda comercializa los mismos productos que se encuentran en Costco, un clásico supermercado mayorista en Estados Unidos, pero a precios mucho más altos.

Luego, mostró las pruebas desde los mismos pasillos: cereales a $17.990, una mezcla para preparar panqueques y waffles a $26.990 y una caja de brownies con chips de chocolate a $34.990, por mencionar solo algunos ejemplos.

“Mi papá come varias de estas cajas al mes, pero jamás pagaría $25.000 por ellas”, aseguró al grabar un envase de Almond Biscotti (biscottis de almendra) de la marca La Dolce Vita. En su país, costarían un tercio del valor de acá.

“Are you kidding me?”, dijo cuando vio un café Kirkland a $44.990. En buen chileno la traducción sería tipo: ¿Me estás hueveando?. “Duele ver esto”, sumó.

“No entiendo que haya gente que pague esos precios“, fue uno de los comentarios. ”Se llaman aspiracionales“, le respondió otro usuario.

“En Jumbo y Lider puedes encontrar algunas marcas gringas también”, advirtió otra cuenta de la red social. “Es lo mismo que comprar cosas chilenas acá en USA, se duplica el precio por taxes (impuestos) y transporte”, informó una persona.

El video:

