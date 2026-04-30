Rusia y Ucrania intercambian ataques contra puntos clave: ofensivas dañan refinería y dejan heridos y cortes eléctricos

En las últimas horas, Rusia atacó infraestructura energética y de transporte en la región de Mikoláyiv del sur de Ucrania, en un nuevo bombardeo contra la retaguardia ucraniana, según informaron las autoridades.

Varias localidades de la región mencionada quedaron temporalmente sin suministro eléctrico debido a los daños causados por el ataque, informó la Administración Militar Regional en su cuenta de Facebook.

El parte da cuenta además de cinco civiles heridos. Asimismo, se reportó otro ataque en una zona portuaria de Odesa, donde drones rusos impactaron en una zona residencial, lo que fue calificado de “masivo” por el administrador militar de la ciudad, Serguí Lisak.

Ucrania ataca refinería de Rusia

En paralelo, Ucrania atacó nuevamente la refinería de la ciudad rusa de Perm, a más de 1.500 kilómetros de la frontera ucraniana con Rusia, informaron medios independientes rusos.

Según el canal de Telegram ‘Ostorozhno, nóvosti’ (‘Cuidado, noticias’), sobre las 07:00 hora local (02:00 GMT) se escucharon varias explosiones en el sur de la ciudad, tras las cuales se alzó una alta columna de humo.

Las autoridades locales no han comentado ni confirmado esta noticia. El medio local 59.ru informó de que por la mañana se activaron dos veces las alarmas antiaéreas en la ciudad y se escucharon varias explosiones.