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Rusia y Ucrania intercambian ataques contra puntos clave: ofensivas dañan refinería y dejan heridos y cortes eléctricos

Las operaciones apuntaron a infraestructura estratégica y áreas urbanas, ampliando la presión sobre regiones clave de ambos países.

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Getty Images / Pierre Crom

En las últimas horas, Rusia atacó infraestructura energética y de transporte en la región de Mikoláyiv del sur de Ucrania, en un nuevo bombardeo contra la retaguardia ucraniana, según informaron las autoridades.

Varias localidades de la región mencionada quedaron temporalmente sin suministro eléctrico debido a los daños causados por el ataque, informó la Administración Militar Regional en su cuenta de Facebook.

El parte da cuenta además de cinco civiles heridos. Asimismo, se reportó otro ataque en una zona portuaria de Odesa, donde drones rusos impactaron en una zona residencial, lo que fue calificado de “masivo” por el administrador militar de la ciudad, Serguí Lisak.

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Según el canal de Telegram ‘Ostorozhno, nóvosti’ (‘Cuidado, noticias’), sobre las 07:00 hora local (02:00 GMT) se escucharon varias explosiones en el sur de la ciudad, tras las cuales se alzó una alta columna de humo.

Las autoridades locales no han comentado ni confirmado esta noticia. El medio local 59.ru informó de que por la mañana se activaron dos veces las alarmas antiaéreas en la ciudad y se escucharon varias explosiones.

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