Así es el “muro” que separa a República Dominicana de Haití y que será visitado por Kast en su gira

José Antonio Kast dio inicio a la que será su gira internacional más extensa como presidente electo, con foco en seguridad y control migratorio.

Ruth Cárcamo

Getty Images | Agencia UNO

Getty Images | Agencia UNO

Este sábado, el presidente electo José Antonio Kast inició su gira internacional que contempla visitas a República Dominicana, El Salvador y Panamá, con el objetivo de abordar temas de seguridad y control migratorio.

La primera escala será en República Dominicana, donde sostendrá una reunión bilateral con el presidente Luis Abinader y visitará la frontera con Haití para revisar la barrera perimetral fronteriza.

ADN

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader

“Verja inteligente”

La llamada verja inteligente comenzó a construirse para controlar la migración irregular desde Haití. En detalle, combina muros de concreto con alambrado, además de sensores de videovigilancia y torres de observación.

ADN

“No es un muro continuo, sino una verja perimetral construida por tramos en sectores considerados críticos. El proyecto se inició formalmente en febrero de 2022 y busca cubrir alrededor de 164 km de una frontera total de aproximadamente 392 km”, explicó a LUN el director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la U. San Sebastián, Luis Toledo.

“Tanto las autoridades dominicanas como la cobertura internacional coinciden en que la verja no se presenta como una solución total, sino como una herramienta dentro de un sistema más amplio que incluye vigilancia tecnológica y presencia permanente de fuerzas de seguridad”, añadió.

ADN Radio
