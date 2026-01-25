;

Tragedia en cerro Placeres: incendio estructural deja cuatro personas muertas en Valparaíso

Bomberos y peritos trabajan en el lugar para esclarecer las causas del siniestro que consumió dos casas.

Martín Neut

Cuatro muertos tras incendio en cerro Placeres de Valparaíso

Cuatro personas murieron durante la madrugada de este domingo tras un incendio que afectó a viviendas del cerro Placeres, en Valparaíso.

El siniestro se registró en pasaje Miyaroi, en las cercanías de avenida Matta, y dejó dos casas de material ligero completamente destruidas y una tercera con daños parciales.

De acuerdo con los primeros antecedentes, una familia de cuatro integrantes quedó atrapada en el interior de una de las viviendas alcanzadas por las llamas, falleciendo en el lugar.

La emergencia fue reportada cerca de las 03:40 horas, lo que activó un amplio despliegue del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.

“Una vivienda completamente en llamas”

El capitán de guardia de Bomberos, Delfo González, detalló que “a las 03:40 nuestra central de gestión de incidentes despacha cinco unidades del Cuerpo de Bomberos Valparaíso a calle Miyaroi 10 en cerro Placeres”.

González agregó que la primera máquina en llegar encontró “una vivienda de material ligero completamente en llamas, en fase libre de combustión”.

En el lugar trabaja personal del Departamento de Prevención e Investigación de Incendios para establecer el origen y causa del fuego, junto a la Brigada de Homicidios de la PDI y el Servicio Médico Legal, que realizan las diligencias correspondientes.

