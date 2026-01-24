Kast llega a República Dominicana para iniciar su gira internacional: “Es muy importante ver modelos de desarrollo”

;

El presidente electo inició su recorrido exterior en el Caribe, donde buscará experiencias en turismo, infraestructura y migración para replicarlas en Chile.

El presidente electo José Antonio Kast inició este sábado su gira internacional en República Dominicana, donde sostendrá actividades orientadas a conocer el modelo de desarrollo del país caribeño, especialmente en materias de turismo, infraestructura y migración.

En su llegada dio declaraciones a la prensa dominicana, destacando el interés de su futuro gobierno por observar experiencias internacionales que puedan servir como referencia para Chile.

“Para nosotros como nación es muy importante ver modelos de desarrollo y de crecimiento en torno al tema turístico, en torno al tema de infraestructura”, señaló, agregando que ha construido vínculos previos con autoridades del país en encuentros internacionales.

“Hemos recorrido el mundo”

Consultado sobre qué modelo buscaría replicar en Chile, el mandatario electo amplió el foco hacia áreas clave de su programa. “Hemos recorrido el mundo en distintas oportunidades junto a equipos de trabajo para ver temas en relación a la economía, al tema de seguridad, al tema migratorio”, afirmó.

En ese contexto, valoró especialmente la experiencia dominicana en control migratorio, calificándola como “muy relevante, ejemplar diría yo”, aludiendo a la convivencia de dos países con marcadas diferencias en una misma isla.

La visita a República Dominicana marca el inicio de la gira más extensa de Kast hasta ahora, que continuará por El Salvador y Panamá, con énfasis en seguridad, migración e inversión.

