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Reaparece el personaje viral de “Anda a laar” y “Estai’ con la cámara ahí”: dio un giro radical a su vida

Varios usuarios comentaron que está pintado para el Torneo de Cell, mientras otros preguntaron qué pasó con Lorena, la mujer que cautivaba su corazón hace más de 15 años.

Javier Méndez

Reaparece el personaje viral de “Anda a laar” y “Estai’ con la cámara ahí”: dio un giro radical a su vida

Uno de los videos clásicos que dejó el programa En la mira de Chilevisión fue uno donde un joven, de entonces 26 años, era detenido por Carabineros y, de camino a la comisaría, abría su corazón con el equipo.

“Estai’ con la cámara ahí”, “Ese es choro, es mi compañero” y “Anda a laar”, fueron algunas de las frases que soltó y que internet no dejó morir.

“Pero declarate al tiro con tu polola”, le sugería el camarógrafo.

“Polola, sabes qué, ahora me voy en cana. Me van a consultarme, igual la amo. Ya voy a trabajar para darle todo. Usted es lo más lindo, me sacó de la droga más fea. Lorena, te amo con todo mi corazón, no estoy ni ahí con estar en la tele y a los giles les doy cara. Con los traficantes no estoy ni ahí, yo soy choro giles cu... qué hue...”, decía.

Ahora, en pleno 2026, su rostro volvió a aparecer en internet, mostrando un giro radical en su estilo de vida.

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En un astuto movimiento del marketing nacional, el hombre ahora es protagonista de los videos promocionales de Full Led RV, una tienda de accesorios para autos ubicada en Puente Alto, la misma comuna donde lo grabaron en 2008.

Por lo que se muestra, sí enmendó el rumbo y ahora, por la vía lícita, se gana la vida anunciando productos para todos aquellos que lo necesiten: “Vengan a sapear al tiro para acá, están los mejores descuentos. Aquí son todos vivos, te van a dar un descuento, hermano mío (...) denle su corte, peligrosos cu...”, se le escucha en uno de los clips.

Naturalmente, los usuarios no han dejado pasar su retorno como un sujeto reformado. “Medio personaje para el Torneo de Cell”, destacó uno. “Prometió que iba a trabajar para darle todo a Lorena, lo cumplió”, valoró otro.

“La reinserción sí funciona”, sumó un tercero.

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