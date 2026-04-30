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Madre y sus hijas sufren violento turbazo en La Reina: menor fue apuntada con un arma de fuego

Un grupo de al menos cinco sujetos armados ingresó al domicilio durante la noche tras escalar la reja perimetral y acceder por una ventana, intimidando a la familia y sustrayendo diversas especies, además de su vehículo.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Agencia UNO

Agencia UNO / Diego Martin

Durante la noche de este miércoles, un violento robo afectó a una familia al interior de su vivienda en la comuna de La Reina, en la Región Metropolitana, luego de que un grupo de al menos cinco sujetos armados ingresara al domicilio y concretara la sustracción de diversas especies, además de un vehículo.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en calle Bramante, donde se encontraba una madre junto a sus dos hijas, de 8 y 10 años, quienes fueron intimidadas directamente por los delincuentes. De acuerdo con los antecedentes preliminares, los individuos habrían escalado la reja perimetral para ingresar al inmueble, accediendo por la ventana de una de las habitaciones.

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En ese contexto, una de las menores fue apuntada con un arma de fuego mientras los sujetos le exigían que guardara silencio, situación que también afectó a su hermana menor y a la madre presente en el lugar. Tras controlar a las víctimas, los antisociales registraron el domicilio y sustrajeron diversas especies de valor.

Entre los objetos robados se encuentran instrumentos musicales —como un violín y una flauta—, un computador, además del vehículo familiar, un automóvil marca Volkswagen, con el que los sujetos se dieron a la fuga.

El delito fue denunciado a Carabineros y la investigación quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente de la Policía de Investigaciones (PDI), que realiza diligencias para dar con el paradero de los responsables.

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