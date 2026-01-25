La Fundación SuperArte anunció la segunda edición de “La Ruta del Mapocho – El Festival Integrador de la Voz Femenina”, una iniciativa cultural y social que busca visibilizar y fortalecer el talento de mujeres cantoras de la región Metropolitana, a través de un recorrido musical por las comunas que atraviesa el río Mapocho.

El festival se desarrollará entre marzo y abril de 2026 y contempla nueve jornadas territoriales en las comunas de El Monte, Talagante, Peñaflor, Maipú, Cerro Navia, Quinta Normal, Renca, Independencia y Lo Barnechea, donde se realizará la gran final.

El proyecto cuenta con el patrocinio del Gobierno Regional Metropolitano, mediante el Fondo Comunidad Activa.

La Ruta del Mapocho Ampliar

Requisitos y premios

La iniciativa está dirigida a mujeres mayores de 16 años, sin límite de edad, y busca promover la integración sociocultural entre comunidades locales, migrantes y pueblos originarios, poniendo especial énfasis en aquellas que enfrentan mayores dificultades para acceder a espacios de creación y difusión artística.

Al respecto, el director ejecutivo de la Fundación SuperArte, Víctor Mesarina, explicó que “se convocó a mujeres mayores de 16 años —sin límite de edad— de todas las comunas de la región Metropolitana y de todos los orígenes, que se consideren cantoras emergentes, sin mayor requisito que su pasión y su talento”.

La Ruta del Mapocho Ampliar

En esta segunda versión participarán 80 cantoras, quienes recibirán material audiovisual de su presentación y un diploma. Luego 16 de ellas pasarán a la final. La propuesta contempla premios enfocados en la formación artística, como coaching vocal intensivo y la producción de un disco profesional para el primer lugar.