;

FOTOS. Fundación SuperArte lanza segunda versión de “La Ruta del Mapocho”: buscan impulsar talentos de mujeres cantoras

El festival musical recorrerá nueve comunas de la región Metropolitana entre marzo y abril de 2026, con enfoque territorial, formativo y de integración sociocultural.

Martín Neut

La Ruta del Mapocho

La Ruta del Mapocho

La Fundación SuperArte anunció la segunda edición de “La Ruta del Mapocho – El Festival Integrador de la Voz Femenina”, una iniciativa cultural y social que busca visibilizar y fortalecer el talento de mujeres cantoras de la región Metropolitana, a través de un recorrido musical por las comunas que atraviesa el río Mapocho.

El festival se desarrollará entre marzo y abril de 2026 y contempla nueve jornadas territoriales en las comunas de El Monte, Talagante, Peñaflor, Maipú, Cerro Navia, Quinta Normal, Renca, Independencia y Lo Barnechea, donde se realizará la gran final.

Revisa también:

ADN

El proyecto cuenta con el patrocinio del Gobierno Regional Metropolitano, mediante el Fondo Comunidad Activa.

ADN

La Ruta del Mapocho

Requisitos y premios

La iniciativa está dirigida a mujeres mayores de 16 años, sin límite de edad, y busca promover la integración sociocultural entre comunidades locales, migrantes y pueblos originarios, poniendo especial énfasis en aquellas que enfrentan mayores dificultades para acceder a espacios de creación y difusión artística.

Al respecto, el director ejecutivo de la Fundación SuperArte, Víctor Mesarina, explicó que “se convocó a mujeres mayores de 16 años —sin límite de edad— de todas las comunas de la región Metropolitana y de todos los orígenes, que se consideren cantoras emergentes, sin mayor requisito que su pasión y su talento”.

ADN

La Ruta del Mapocho

En esta segunda versión participarán 80 cantoras, quienes recibirán material audiovisual de su presentación y un diploma. Luego 16 de ellas pasarán a la final. La propuesta contempla premios enfocados en la formación artística, como coaching vocal intensivo y la producción de un disco profesional para el primer lugar.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad