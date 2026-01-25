;

Catalina Pulido revela especial conexión con su hijo fallecido: “Lo siento más presente ahora que cuando estaba vivo”

“Creo que no existe la muerte, sino que toda materia se transforma”, dijo en el programa ‘Only Friends’ de Mega.

Javier Méndez

Catalina Pulido se refirió al fallecimiento de su hijo, Sasha Von Knorring Pulido, ocurrido en octubre de 2024 cuando el joven tenía tan solo 28 años.

Esta semana, mientras participaba en el espacio Only Friends de Mega, la panelista de TV enfrentó una pregunta clave. “¿Que visión tengo de la muerte?", leyó en una tarjeta.

“Creo que no existe la muerte, sino que toda materia se transforma”, aseguró al principio.

“A mí, personalmente, me tocó la suerte de saber que él (Sasha) iba a partir muy joven. Él era un joven muy iluminado, sumamente sensible”, recordó.

Él era muy poeta maldito, muy Jim Morrison, como ese estilo de sensibilidad”, explicó.

Segundos después reveló que sigue teniendo un vínculo espiritual con su hijo.

Me pasan a diario situaciones muy locas. El otro día, para el Año Nuevo, estábamos con una amiga bien esotérica sacando los ángeles y salió volando una carta”, relató.

“Era el ángel de ‘te traigo un mensaje desde el más allá de la persona que partió, que te dice que está muy bien, que hiciste todo lo que estaba en tus manos, así que relájate”, detalló Pulido.

Me pasas cosas que yo sé que es él. Porque siempre le gustó huevearme harto jajajá (...) yo lo siento más presente ahora que cuando estaba vivo“, añadió.

