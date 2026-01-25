;

VIDEO. “Femme Fatale” llega a la pasarela: Mon Laferte debutó en el Paris Fashion Week con jugada presentación

La cantante realizó una performance en el desfile del diseñador estadounidense Willy Chavarría, siendo destacada por Vogue Francia.

Ruth Cárcamo

Fotos: Getty Images

Fotos: Getty Images

Mon Laferte hizo su debut en la Semana de la Moda de París, nada menos que en el desfile del diseñador estadounidense Willy Chavarría, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la jornada.

La aparición de la cantante se dio el pasado 23 de enero, durante el Paris Fashion Week Masculino Otoño/Invierno 2026-2027, donde el diseñador presentó su colección “Eterno”, con una performance que mezcló teatro y música en vivo.

ADN

Para la obertura del desfile, Mon Laferte irrumpió con una presentación inspirada en “Femme Fatale”, su aplaudido álbum de 2025, en la que interpretó la canción que da nombre al disco y luego desfiló por la pasarela.

Su participación no pasó desapercibida y fue destacada por la edición francesa de la reconocida revista Vogue.

Revisa aquí la aparición de Mon Laferte en el Paris Fashion Week:

