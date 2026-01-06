;

“Es un día histórico para toda la Región Metropolitana”: río Mapocho es declarado humedal urbano en toda su extensión

La resolución del Ministerio del Medio Ambiente protege más de 600 hectáreas de ribera y redefine la relación de la capital con uno de sus principales ejes naturales.

El río Mapocho marcó un precedente en la historia ambiental de la región Metropolitana. El Ministerio del Medio Ambiente oficializó su declaración como humedal urbano en toda su extensión.

Esta medida establece un marco de protección ambiental a uno de los principales ejes naturales de Santiago, reconociendo su valor ecológico, social y territorial como un ecosistema vivo y que cumple un rol clave en la biodiversidad urbana.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, destacó que la declaratoria es el resultado de años de trabajo colaborativo entre 13 municipios de la cuenca del río Mapocho, el Gobierno Regional Metropolitano, el Ministerio del Medio Ambiente y numerosas organizaciones.

“Es un día histórico”

“Hoy es un día histórico para Maipú, para toda la Región Metropolitana y para los amantes del ecosistema”, dijo el jefe comunal a través de un video difundido en sus redes sociales.

En esa línea, añadió que “esta declaratoria nos permite proteger más de 600 hectáreas de toda la ribera del río Mapocho –desde Lo Barnechea hasta Padre Hurtado– para poder preservar y conservar la flora y fauna de este importante patrimonio de la ciudad”.

También establece un marco legal más robusto para la planificación territorial, obligando a que futuros proyectos consideren criterios de sustentabilidad y compatibilidad ambiental en el entorno del río.

