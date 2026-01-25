“Es lo que podíamos traer”: la sincera definición del DT de Racing Club para el arribo de Damián Pizarro / LUIS SANTILLAN

Racing Club debutó ayer sábado en el Torneo de Apertura de la Liga Profesional Argentina con una sorpresiva derrota 2-1 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Al margen de las críticas respecto al rendimiento del equipo, el DT de la “Academia”, Gustavo Costas, tuvo palabras para el mercado de fichajes del club.

A falta de la oficialización, el exentrenador de Palestino abordó el arribo al equipo del delantero chileno Damián Pizarro.

“Es un chico de 20 años, un 9 muy potente. Apareció a los 18 años muy bien, es un jugador con una característica de “9”, “9”, potente“, planteó ante el poco conocimiento al otro lado de la cordillera respecto de sus cualidades, reconociendo también que su llegada está condicionada.

“Es una carta que jugar. Es lo que podíamos traer por la economía de Racing”, apuntó Gustavo Costas en torno al presente financiero de Racing Club, más allá de que, por ejemplo, el año pasado ganó 8 millones de dólares por la venta de Maximiliano Salas a River Plate.