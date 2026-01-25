;

“Es lo que podíamos traer”: la sincera definición del DT de Racing Club para el arribo de Damián Pizarro

Gustavo Costas aludió a la “economía del club” como justificación de cara al arribo del delantero nacional.

Carlos Madariaga

“Es lo que podíamos traer”: la sincera definición del DT de Racing Club para el arribo de Damián Pizarro

“Es lo que podíamos traer”: la sincera definición del DT de Racing Club para el arribo de Damián Pizarro / LUIS SANTILLAN

Racing Club debutó ayer sábado en el Torneo de Apertura de la Liga Profesional Argentina con una sorpresiva derrota 2-1 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Al margen de las críticas respecto al rendimiento del equipo, el DT de la “Academia”, Gustavo Costas, tuvo palabras para el mercado de fichajes del club.

Revisa también:

ADN

A falta de la oficialización, el exentrenador de Palestino abordó el arribo al equipo del delantero chileno Damián Pizarro.

“Es un chico de 20 años, un 9 muy potente. Apareció a los 18 años muy bien, es un jugador con una característica de “9”, “9”, potente“, planteó ante el poco conocimiento al otro lado de la cordillera respecto de sus cualidades, reconociendo también que su llegada está condicionada.

“Es una carta que jugar. Es lo que podíamos traer por la economía de Racing”, apuntó Gustavo Costas en torno al presente financiero de Racing Club, más allá de que, por ejemplo, el año pasado ganó 8 millones de dólares por la venta de Maximiliano Salas a River Plate.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad