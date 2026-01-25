Vicente Pizarro hizo su debut con la camiseta de Rosario Central en la Liga Profesional Argentina, aunque su estreno estuvo lejos de ser el soñado.

Jugando en su propio estadio, el equipo dirigido por Jorge Almirón sufrió una remontada en el último minuto, recibiendo dos goles en cuestión de segundos.

De todas formas, el ex Colo Colo sí completó una buena actuación individual, siendo titular y disputando los 90 minutos del partido en el Gigante de Arroyito.

El seleccionado nacional se desempeñó en su posición habitual, como volante mixto, y si bien por momentos se vio sobrepasado por la intensidad del fútbol argentino, con el balón en los pies dejó varios destellos de calidad.

Ahora, el “Vicho” deberá prepararse de la mejor manera para las próximas dos fechas del Torneo Apertura, ya que Rosario Central tendrá uno de los arranques más complicados de la competencia. El miércoles 28 de enero visitarán a Racing de Avellaneda y el domingo 1 de febrero serán locales ante River Plate.