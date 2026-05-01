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Tabilo pisa fuerte en Francia: avanza a semifinales y asegura importante salto en el ranking ATP

El tenista chileno venció con autoridad al peruano Ignacio Buse para instalarse en la ronda de los cuatro mejores del Challenger de Aix-en-Provence.

Bastián Lizama

@TeamChile_COCH

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Alejandro Tabilo (43° del ranking ATP) se instaló este viernes en las semifinales del Challenger de Aix-en-Provence, en Francia, tras lograr un sólido triunfo ante el peruano Ignacio Buse (58°) en cuartos de final.

El tenista chileno, quien quedó libre en la primera ronda y venía de vencer al veterano español Roberto Bautista Agut (93°), se impuso al limeño de 22 años por parciales de 6-4 y 6-0, en un partido que se extendió por una hora y 40 minutos.

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En el primer set, la primera raqueta nacional consiguió dos quiebres y, aunque cedió uno ante el peruano, logró quedarse con el parcial sin mayores complicaciones para tomar ventaja.

La segunda manga fue un vendaval de Tabilo. El chileno que no le dio respiro a Buse, le rompió todos sus servicios y cerró el partido con total autoridad para avanzar a la ronda de los cuatro mejores.

Ahora, Alejandro Tabilo deberá medirse en las semifinales del Challenger de Aix-en-Provence frente al estadounidense Ethan Quinn (48°). El partido entre el nacional y el norteamericano está fijado para este sábado 2 de mayo a las 9:10 horas de Chile.

Con esta victoria, además, el nacido en Canadá se aseguró su regreso al top 40 del ranking ATP. De momento, está escalando cinco posiciones y se ubica en el puesto 38° del Ranking Live.

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