Nuevo golpe al gabinete regional: renuncia seremi de Bienes Nacionales en Tarapacá a 34 días de asumir

Una nueva baja se registró en el gabinete regional de Tarapacá este viernes, luego de que el ahora exseremi de Bienes Nacionales, Diego Muñoz Urbina, presentara su renuncia al cargo a solo 34 días de haber asumido sus funciones.

Según recogió Soy Iquique, el Ministerio de Bienes Nacionales indicó que la salida se debe a “motivos personales” y se hizo efectiva este 1 de mayo.

Desde la cartera agradecieron su disposición y el trabajo realizado durante el breve periodo en el que se desempeñó como autoridad regional.

Muñoz, abogado formado en la Universidad de Concepción, había sido designado el pasado 27 de marzo. En su trayectoria profesional destaca su paso por la Procuraduría Fiscal de Iquique, donde ejerció como abogado, mediador en salud y coordinador de litigios civiles.

Con esta renuncia, ya suman 19 las salidas o nombramientos fallidos de secretarios regionales ministeriales en lo que va del gobierno del Presidente José Antonio Kast, evidenciando dificultades en la instalación de equipos en regiones.

La vacante en Bienes Nacionales se suma a otros cargos aún pendientes o que han debido ser reestructurados, en medio de críticas por la estabilidad del gabinete regional.