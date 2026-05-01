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Loreto Aravena revela incómodo comentario de Andrónico Luksic en su primer encuentro: “No tuvo la mejor impresión”

La actriz recordó su llegada a la familia de su pareja y cómo una conversación marcó la primera impresión.

Verónica Villalobos

Loreto Aravena

Loreto Aravena

La actriz Loreto Aravena sorprendió al revelar una particular anécdota sobre su primer encuentro con el empresario Andrónico Luksic, padre de su pareja, durante una reciente entrevista.

En conversación en el podcast Somos Rentables, la intérprete relató cómo fue ese primer acercamiento. “Es como cuando veías a Don Francisco, esa gente como grande e imponente. Pero claro, yo como tengo labia y no me achico con nada, como que nos pusimos a conversar y de repente veo a la persona detrás del nombre. Es encantador, simpático, el tío de las piscolas y el asado, ese es”, explicó.

Sobre su integración a la familia, agregó: “Súper bien. Han sido muy acogedores y muy preocupados también. Igual es difícil, porque claro, uno viene de un lado, ellos vienen de otro, pero son gente de verdad muy linda, así como muy buena”.

Sin embargo, también recordó el primer intercambio más directo entre ambos. “No me acuerdo, yo creo que nos pusimos a discutir algo. Si somos muy buenos los dos para conversar y él es un gran conversador. Le gusta mucho saber tu opinión, entonces nos pusimos a conversar de una”, indicó.

Finalmente, abordó la impresión inicial que generó en el empresario. “No tuvo la mejor impresión, porque yo soy bien como al choque. Entonces ahí se tiró unos comentarios, me acuerdo la primera vez. Dijo que era un poco comunista, básicamente”.

Pese a ese inicio, Aravena aseguró que la relación ha evolucionado positivamente con el tiempo: “Después, conforme ha pasado el tiempo, cada vez las conversaciones han sido más interesantes y más amenas y hay mucho cariño”.

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