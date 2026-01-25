La Universidad de Chile mostró una muy mala cara en el amistoso que disputó ante Universitario de Perú en la Noche Crema, algo que preocupó de inmediato a los hinchas azules.

El equipo de Francisco Meneghini no pudo ante el ritmo que impuso el cuadro “merengue” y cayó por 3-0 en el Estadio Monumental de Lima, pero el “Romántico Viajero” se tomó revancha rápidamente.

Al mediodía de este domingo, ambos clubes universitarios volvieron a enfrentarse, esta vez a puertas cerradas, y fueron los chilenos quienes se quedaron con el triunfo por 1-0, con una oncena conformada por los jugadores que no sumaron tantos minutos el día anterior.

La otra noticia positiva para “Paqui” es que su delantero estrella se estrenó en las redes, ya que la única conquista del encuentro fue obra de Juan Martín Lucero.

Ahora, la Universidad de Chile debería estar viajando en las próximas horas de regreso al país para comenzar a preparar su debut en la Liga de Primera, este viernes ante Audax Italiano.