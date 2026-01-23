Damián Pizarro resuelve su futuro tras ser rechazado en Colo Colo: reforzará a un grande de Sudamérica

El futuro de Damián Pizarro comienza a resolverse luego de su frustrado regreso a Colo Colo y un fatídico paso por el fútbol europeo.

El delantero de 20 años, que apenas jugó cinco partidos en cerca de un año y medio entre Udinese y su cesión en Le Havre, ahora tiene todo acordado para volver a un grande de Sudamérica.

Según reporta el periodista Germán García Grova, el formado en la cantera alba tiene todo cerrado para convertirse en nuevo refuerzo de Racing de Avellaneda, a préstamo por toda la temporada 2026.

De acuerdo con la información entregada, el acuerdo verbal entre todas las partes ya está listo, por lo que solo restan detalles administrativos y la firma del contrato. De hecho, en las próximas horas el delantero debería viajar a Argentina para cerrar su fichaje.

Tal como se informó anteriormente, la “Academia” avanzó por Damián Pizarro para reemplazar a Adrián Balboa, quien fue el suplente de Adrián “Maravilla” Martínez durante todo 2025 y que ahora partirá al Pari Nizhniy Novgorod del fútbol ruso.