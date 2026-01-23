;

Damián Pizarro resuelve su futuro tras ser rechazado en Colo Colo: reforzará a un grande de Sudamérica

Desde Argentina aseguran que el delantero de 20 años será nuevo refuerzo de Racing de Avellaneda.

Javier Catalán

FOTO: JESÚS MARTÍNEZ / AGENCIAUNO

FOTO: JESÚS MARTÍNEZ / AGENCIAUNO / JESÚS MARTÍNEZ / AGENCIAUNO

El futuro de Damián Pizarro comienza a resolverse luego de su frustrado regreso a Colo Colo y un fatídico paso por el fútbol europeo.

El delantero de 20 años, que apenas jugó cinco partidos en cerca de un año y medio entre Udinese y su cesión en Le Havre, ahora tiene todo acordado para volver a un grande de Sudamérica.

Según reporta el periodista Germán García Grova, el formado en la cantera alba tiene todo cerrado para convertirse en nuevo refuerzo de Racing de Avellaneda, a préstamo por toda la temporada 2026.

Revisa también:

ADN

De acuerdo con la información entregada, el acuerdo verbal entre todas las partes ya está listo, por lo que solo restan detalles administrativos y la firma del contrato. De hecho, en las próximas horas el delantero debería viajar a Argentina para cerrar su fichaje.

Tal como se informó anteriormente, la “Academia” avanzó por Damián Pizarro para reemplazar a Adrián Balboa, quien fue el suplente de Adrián “Maravilla” Martínez durante todo 2025 y que ahora partirá al Pari Nizhniy Novgorod del fútbol ruso.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad