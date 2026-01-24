O’Higgins suma un delantero desde el fútbol de Rusia: es un viejo conocido del balompié nacional / ALEXA REYES SÁNCHEZ/AGENCIAUNO

O’Higgins se las arregló para guardar sorpresas del mercado de fichajes para la jornada de presentación de refuerzos en la “Noche Celeste”.

Horas antes de dicha cita, los de Rancagua sorprendieron al anunciar al volante argentino Benjamín Schamine.

Sin embargo, no se quedaron ahí y, encima del compromiso con Magallanes, ratificaron a su séptima incorporación.

En este caso, eso sí, se trata de un viejo conocido del fútbol chileno. Se trata del delantero uruguayo Thiago Vecino, que en 2024 defendió la camiseta de Huachipato.

Tras finalizar su préstamo con los acereros, el año pasado terminó jugando en el Nizhniy Novgorod de Rusia, donde solo pudo anotar 2 goles en 23 partidos.

Así las cosas, Thiago Vecino vuelve por su revancha al fútbol chileno, donde jugará además Copa Libertadores, sumándose a un plantel que tiene otras caras nuevas como Jorge Peña, Benjamín Rojas, Miguel Brizuela, Leandro Díaz y Bastián Yáñez.