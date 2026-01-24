;

Muere niño de 3 años en residencia de Mejor Niñez tras accidente en piscina en Ñuñoa

El hecho ocurrió la tarde del viernes en un recinto de protección especializada, pese al traslado del menor a un centro asistencial. La orgánica garantizó apoyo a familiares y otros residentes.

El Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia confirmó la muerte de un niño de 3 años y 8 meses al interior de una residencia ubicada en la comuna de Ñuñoa. El hecho ocurrió durante la tarde del viernes 23 de enero, tras un accidente en una piscina infantil habilitada en el recinto.

Según informó el organismo mediante un comunicado, el menor sufrió el incidente cerca de las 18:00 horas en la residencia Casa Nacional.

Desde Mejor Niñez señalaron que “el personal de turno aplicó maniobras de primeros auxilios y trasladó de inmediato al niño al Servicio de Atención Primaria de Urgencia Rosita Renard”, ubicado a unos 200 metros del lugar. Sin embargo, el menor falleció pese a los esfuerzos médicos.

Se recaban antecedentes

El servicio indicó que se activaron los protocolos correspondientes y que se tomó contacto con la familia del niño para entregar “el apoyo y acompañamiento necesario para abordar este difícil momento”.

Asimismo, se dispusieron medidas de contención para los otros niños de la residencia y refuerzo de los equipos de trabajo.

Finalmente, Mejor Niñez informó que las circunstancias del accidente “están siendo investigadas por la Fiscalía y las entidades correspondientes”, mientras que el propio organismo instruyó una investigación interna con el objetivo de “recabar antecedentes que colaboren con el esclarecimiento de los hechos”.

