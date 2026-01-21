;

VIDEO. Estuvo 10 meses prófugo: extraditan desde Argentina a tercer involucrado en ataque a carabinero en Ñuñoa

El imputado fue detenido en Buenos Aires tras una alerta roja de Interpol y quedó a disposición de la justicia chilena para enfrentar cargos por el ataque a un funcionario de Carabineros en marzo de 2025.

Gabriel Martínez

Estuvo 10 meses prófugo: extraditan desde Argentina a tercer involucrado en ataque a carabinero en Ñuñoa

Este miércoles, desde Argentina extraditan al tercer involucrado en el ataque a un funcionario de Carabineros que intentó frustrar una encerrona en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana, en marzo de 2025. El imputado fue arrestado en Buenos Aires tras una fiscalización de la Policía Nacional Argentina luego de que se activara una alerta roja internacional a través de Interpol el pasado 4 de junio.

Revisa también

ADN

El General Director de Carabineros, Marcelo Araya, valoró el trabajo en conjunto que logró la detención del tercer involucrado. “Es una muestra evidente del trabajo que estamos desarrollando desde hace un tiempo”, dijo el mandamás de Carabineros, agradeciendo también “todo el apoyo, el trabajo y la dirección por parte del Ministerio Público y, por supuesto, los lineamientos del Ministerio de Seguridad Pública”.

Carabinero herido a bala

El caso ocurrió el 5 de marzo de 2025, jornada en la que se registraron dos hechos delictuales en la comuna de Ñuñoa. El primero correspondió a una encerrona frustrada, en la intersección de Ramón Cruz con Eduardo Castillo Velasco, en la que un sargento de Carabineros que salía de servicio fue atacado por tres sujetos armados, resultando gravemente herido tras un intercambio balístico.

Los mismos atacantes realizaron un segundo intento de robo, esta vez dirigido contra otro carabinero que se encontraba de franco, quien, al repeler la agresión, disparó contra los atacantes dando muerte a uno de ellos en el lugar. El segundo involucrado fue detenido tres días después del hecho.

El tercer imputado, luego de estar tres meses prófugo, será formalizado por los delitos de robo con agresión y homicidio frustrado contra carabinero de servicio, quedará a disposición de la Corte de Apelaciones de Santiago este jueves 22 de enero.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad