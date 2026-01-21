Estuvo 10 meses prófugo: extraditan desde Argentina a tercer involucrado en ataque a carabinero en Ñuñoa

Este miércoles, desde Argentina extraditan al tercer involucrado en el ataque a un funcionario de Carabineros que intentó frustrar una encerrona en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana, en marzo de 2025. El imputado fue arrestado en Buenos Aires tras una fiscalización de la Policía Nacional Argentina luego de que se activara una alerta roja internacional a través de Interpol el pasado 4 de junio.

El General Director de Carabineros, Marcelo Araya, valoró el trabajo en conjunto que logró la detención del tercer involucrado. “Es una muestra evidente del trabajo que estamos desarrollando desde hace un tiempo”, dijo el mandamás de Carabineros, agradeciendo también “todo el apoyo, el trabajo y la dirección por parte del Ministerio Público y, por supuesto, los lineamientos del Ministerio de Seguridad Pública”.

Carabinero herido a bala

El caso ocurrió el 5 de marzo de 2025, jornada en la que se registraron dos hechos delictuales en la comuna de Ñuñoa. El primero correspondió a una encerrona frustrada, en la intersección de Ramón Cruz con Eduardo Castillo Velasco, en la que un sargento de Carabineros que salía de servicio fue atacado por tres sujetos armados, resultando gravemente herido tras un intercambio balístico.

Los mismos atacantes realizaron un segundo intento de robo, esta vez dirigido contra otro carabinero que se encontraba de franco, quien, al repeler la agresión, disparó contra los atacantes dando muerte a uno de ellos en el lugar. El segundo involucrado fue detenido tres días después del hecho.

El tercer imputado, luego de estar tres meses prófugo, será formalizado por los delitos de robo con agresión y homicidio frustrado contra carabinero de servicio, quedará a disposición de la Corte de Apelaciones de Santiago este jueves 22 de enero.