Percy Marín rompe el silencio y acusa “maltratos, humillaciones y abuso de poder” de Camila Flores en el quiebre de su relación

Tras semanas sin declaraciones públicas, el exconsejero regional Percy Marín se refirió a su separación con la senadora electa Camila Flores, entregando un duro testimonio sobre el quiebre de la relación.

En un comunicado, Marín afirmó haber sido “víctima de maltratos, humillaciones y un evidente abuso de poder”, acusando que la parlamentaria habría utilizado su cargo para “expulsarme de mi hogar la madrugada del 15 de diciembre”, hecho que —según dijo— ocurrió con presencia de escoltas de Carabineros y lo mantuvo “alejado de mi hija” por más de 40 días.

El ex CORE sostuvo que la relación cambió tras su derrota electoral y que, frente a cuestionamientos, la respuesta era: “entiende que ahora soy senadora”.

Respuesta de Camila Flores

Además, calificó como “paradójica” la denuncia por maltrato psicológico presentada en su contra y posteriormente desistida, asegurando que fue “una acusación falsa para justificar mi salida del hogar”.

Desde su equipo, Camila Flores rechazó los dichos y los calificó como “falsos” y constitutivos de “una calumnia grave”.

“La violencia a la que se alude es una situación en la que fui yo la víctima”, afirmó, señalando que el tema se abordará solo en las instancias correspondientes y que, por el resguardo de su hija, no realizará más declaraciones: “La verdad se va a conocer”.