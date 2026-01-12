Estado concreta el cierre definitivo del Sename tras 46 años de historia marcados por crisis y reformas

Este lunes se escribió el capítulo final de una de las instituciones más cuestionadas de las últimas décadas en Chile. El Servicio Nacional de Menores (SENAME) cerró sus puertas de manera definitiva tras 46 años de funcionamiento, poniendo fin a una larga crisis institucional marcada por múltiples denuncias de vulneraciones a los derechos humanos de la infancia y comisiones investigadoras que exigieron transversalmente su disolución.

El hito marca la culminación de un profundo proceso de reestructuración del Estado iniciado en 2021, cuyo objetivo central fue terminar con el modelo que mezclaba la protección de niños vulnerados con la administración de justicia para adolescentes infractores.

Un cierre gradual por zonas

La clausura operativa del organismo se aceleró a partir de enero de 2024, enfocándose en el traspaso de competencias vinculadas a los adolescentes en conflicto con la ley. Este proceso se ejecutó de manera escalonada: comenzó en la zona norte, se extendió a la zona sur a principios de 2025 y concluyó este lunes con la incorporación de la zona central.

Con este paso, todas las funciones restantes fueron asumidas oficialmente por el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, completando el mapa institucional que ya contaba desde 2021 con el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social), encargado exclusivo de resguardar a los menores gravemente vulnerados.

Reconocimiento a los trabajadores

La encargada de apagar la luz de la institución fue María Eugenia Fernández, directora del servicio durante el periodo 2024-2025. Pese a la carga histórica negativa asociada a la marca Sename, la autoridad quiso destacar el factor humano detrás de la operación.

“Más allá de las distintas etapas que marcaron su historia, el cierre del Sename representa también un reconocimiento al trabajo de miles de funcionarias y funcionarios”, señaló Fernández. La exdirectora valoró la vocación de los equipos y colaboradores que, en medio de la adversidad y el escrutinio público, “entregaron su compromiso al servicio de niños, niñas y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad”.