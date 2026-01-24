La operación entre la U de Chile y Audax Italiano que podría derivar en un fichaje para Colo Colo

A una semana del inicio de la Liga de Primera 2026, los equipos que darán el puntapié inicial del torneo acaban de cerrar un acuerdo en el mercado de fichajes. Esto, porque Audax Italiano hizo oficial la contratación de Pedro Garrido, arquero proveniente de la Universidad de Chile.

“Pedro Garrido, guardameta de 22 años y 1,88 metros de estatura, se une a nuestra institución proveniente de la Universidad de Chile. Con un destacado recorrido en las selecciones juveniles de nuestro país, Pedro llega como uno de los grandes talentos bajo los tres palos”, escribió el cuadro itálico en la presentación del arquero.

El arribo del portero a La Florida no pasa desapercibido, ya que con su llegada ya son cuatro los futbolistas que pueden defender el arco itálico en la temporada 2026, aunque uno de ellos podría salir rumbo a Colo Colo.

Tal como te contamos en ADN Deportes, el cuadro albo ya ha consultado condiciones a Audax por Tomás Ahumada, guardameta titular y de gran nivel en las últimas temporadas.

Con ese escenario en la mira, el elenco santiaguino parece poblar su portería con varios jóvenes prospectos. De hecho, solo en este mercado ya contrató a Martín Ballesteros y ahora a Pedro Garrido, ambos con poca experiencia en el profesionalismo, pero con mucha proyección. Ellos se suman al canterano Cristóbal Piña.