Everton golpea el mercado con un refuerzo desde México: experiencia asegurada en Viña del Mar

El cuadro “ruletero” sorprendió al anunciar a Diéter Villalpando como su nueva incorporación para la temporada 2026.

Javier Catalán

Everton sigue su preparación para el inicio de la Liga de Primera, donde deberá enfrentar a Unión La Calera en la primera fecha, el lunes 2 de febrero, en el Estadio Sausalito.

El cuadro “ruletero”, que la temporada pasada coqueteó con el descenso, buscará no repetir esos temores este año, para lo cual se está reforzando con futbolistas de experiencia.

Ese es el caso de Diéter Villalpando, mediocampista mexicano de 34 años que fue presentado oficialmente como nueva incorporación de los “Oro y Cielo”.

Villalpando arriba a Viña del Mar desde el FC Juárez y cuenta con una vasta trayectoria en su país, defendiendo los colores del Pachuca FC, Monarcas de Morelia, Chivas de Guadalajara, Necaxa, entre otros. ¡Mucho éxito en el desafío de vestir la camiseta del Primer Campeón de Provincia, Diéter!”, escribieron los viñamarinos en la presentación del jugador.

El experimentado volante recala en Everton luego de haber disputado 30 partidos en México durante 2025, anotando dos goles y entregando tres asistencias entre la Liga MX y la Leagues Cup.

Además, tuvo la oportunidad de debutar con la selección mexicana hace dos años, jugando su primer y único partido en diciembre de 2023, en un amistoso ante Colombia.

