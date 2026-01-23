Cristián Zavala se convirtió en tendencia en redes sociales tras su insólita definición de su penal al intentar picarla ante Peñarol.

El momento fue objeto de burlas en las diferentes plataformas y la última en sumarse fue la Kings League.

“El panenka no está al alcance de todos”, publicó la liga creada por Gerard Piqué e Ibai donde comparó al futbolista de Colo Colo con el conocido streamer DjMariio.

Durante la reciente Kings League World Cup Nations, el creador de contenido decidió picar su penal ante la selección de Estados Unidos.

“Zavala meme internacional”; “La Zavalenka ya es mundial”; “Que manera de perder aura por el resto de su vida Zavala”, fueron algunas de las reacciones a la publicación realizada por la Kings League.