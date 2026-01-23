;

VIDEO. Con DjMariio como protagonista: Kings League “sube al columpio” a Zavala burlándose de su penal fallado

El futbolista de Colo Colo ha sido objeto de memes en las redes sociales.

Nicolás Lara Córdova

Captura ESPN

Captura ESPN

Cristián Zavala se convirtió en tendencia en redes sociales tras su insólita definición de su penal al intentar picarla ante Peñarol.

El momento fue objeto de burlas en las diferentes plataformas y la última en sumarse fue la Kings League.

Revisa también:

“El panenka no está al alcance de todos”, publicó la liga creada por Gerard Piqué e Ibai donde comparó al futbolista de Colo Colo con el conocido streamer DjMariio.

Durante la reciente Kings League World Cup Nations, el creador de contenido decidió picar su penal ante la selección de Estados Unidos.

“Zavala meme internacional”; “La Zavalenka ya es mundial”; “Que manera de perder aura por el resto de su vida Zavala”, fueron algunas de las reacciones a la publicación realizada por la Kings League.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad