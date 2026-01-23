Colo Colo suma una nueva variante para reforzar el arco: juega en Chile y viene de una gran temporada
Según información de ADN Deportes, la gerencia deportiva de Blanco y Negro ya preguntó condiciones por Tomás Ahumada de Audax Italiano.
Con la venta de Lucas Cepeda, el mercado de Colo Colo volvió a activarse, y no solo para buscar un reemplazante del atacante.
Como bien te hemos contado en ADN Deportes, uno de los puestos que desde un principio fue prioridad para reforzar por Fernando Ortiz es el arco, con el afán de encontrar a alguien que le haga competencia a Fernando De Paul.
Sebastián Pérez, de Palestino; Ignacio González, de Everton; y, en menor medida, Matías Dituro, del Elche, han sido algunos de los nombres que se han barajado en Blanco y Negro para la portería, a los que ahora se suma otra figura del fútbol chileno.
Según pudo saber este medio, en las últimas horas la gerencia deportiva alba, encabezada por Daniel Morón, ha consultado condiciones por Tomás Ahumada, guardameta de Audax Italiano, quien desde hace varias años viene destacando en La Florida.
La temporada pasada, con el conjunto itálico, el portero de 24 años disputó 41 partidos entre la Liga de Primera y la Copa Chile, en los que recibió 51 goles y dejó su arco en cero en 13 encuentros.
