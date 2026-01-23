;

Colo Colo suma una nueva variante para reforzar el arco: juega en Chile y viene de una gran temporada

Según información de ADN Deportes, la gerencia deportiva de Blanco y Negro ya preguntó condiciones por Tomás Ahumada de Audax Italiano.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Con la venta de Lucas Cepeda, el mercado de Colo Colo volvió a activarse, y no solo para buscar un reemplazante del atacante.

Como bien te hemos contado en ADN Deportes, uno de los puestos que desde un principio fue prioridad para reforzar por Fernando Ortiz es el arco, con el afán de encontrar a alguien que le haga competencia a Fernando De Paul.

Sebastián Pérez, de Palestino; Ignacio González, de Everton; y, en menor medida, Matías Dituro, del Elche, han sido algunos de los nombres que se han barajado en Blanco y Negro para la portería, a los que ahora se suma otra figura del fútbol chileno.

Revisa también:

ADN

Según pudo saber este medio, en las últimas horas la gerencia deportiva alba, encabezada por Daniel Morón, ha consultado condiciones por Tomás Ahumada, guardameta de Audax Italiano, quien desde hace varias años viene destacando en La Florida.

La temporada pasada, con el conjunto itálico, el portero de 24 años disputó 41 partidos entre la Liga de Primera y la Copa Chile, en los que recibió 51 goles y dejó su arco en cero en 13 encuentros.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad