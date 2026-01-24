Día Internacional de la Educación: el modelo que utiliza el deporte para mejorar la realidad de los jóvenes / Fundación Fútbol Más

Hoy sábado 24 de enero se conmemora el Día Internacional de la Educación en todo el mundo, apuntando a destacar la relevancia del derecho de todo niño y joven a la enseñanza.

“Los sistemas educativos son más sólidos cuando se diseñan junto con aquellos a quienes sirven: los jóvenes y los estudiantes. Las y los jóvenes deben ser reconocidos no como observadores, sino como socios activos y cocreadores del cambio en todos los niveles: en las escuelas, a nivel nacional y en los programas de cooperación internacional para el desarrollo”, señaló al respecto Stefania Giannini, subdirectora general de educación de la UNESCO.

En Chile, una organización ha ido más allá del aula, exportando un modelo de formación juvenil que hoy está siendo validado en distintos continentes, más aún en un día con semejante efeméride.

Se trata de la Fundación Fútbol Más, organización que hace 18 años trabaja por mejorar el bienestar de la niñez, enseñando habilidades para la vida y potenciando a jóvenes líderes a través del juego y el deporte en Chile y el mundo.

Por ejemplo, solo entre 2021 y 2024, mediante sus programas Barrios y Escuelas, la organización capacitó en la metodología de Deporte para el Desarrollo a 560 jóvenes líderes a nivel mundial, para que tengan las competencias necesarias para desarrollar sesiones deportivas a niñas y niños.

Uno de estos jóvenes es José Luis Torrejón, quien en 2018 ingresó como beneficiario de uno de los programas que Fútbol Más desarrolló en Renca, específicamente en el barrio Isla de Chiloé. Con solo 13 años se formó bajo la supervisión de los tutores que la fundación tenía en su comunidad y se hizo parte primordial de las sesiones. Hoy, tras haber estudiado pedagogía en Educación Física, devuelve lo aprendido a niños y niñas en las comunas de Pudahuel y Renca, siendo tutor deportivo de la organización hace tres años.

“Mi familia me incentivó a ingresar al programa y fue una decisión que me cambió la vida. A esa edad no tenía mucha claridad de lo que quería, pero los profesores, a través de sus enseñanzas y capacitaciones, me ayudaron a forjar el líder que logré ser. Fútbol Más transformó mi realidad y hoy trato de ser un aporte para que la de otros niños y niñas también pueda cambiar”, comentó José Luis, reflejo claro de lo que hace Fundación Fútbol Más y que se destaca en esta jornada para el protagonismo de estudiantes y jóvenes en la educación.