Ministro Cataldo confirma reconstrucción de escuela y jardín infantil destruidos en Biobío: “Necesitamos que estén en las mejores condiciones”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunció recursos para la reconstrucción de establecimientos educacionales afectados por los incendios forestales en la región del Biobío, junto con una serie de apoyos para estudiantes y comunidades escolares damnificadas.

Tras una visita inspectiva a la Escuela Punta de Parra y al jardín infantil Hojitas de Parra, ambos destruidos por el fuego, la autoridad informó que se implementará una solución modular para asegurar el inicio del año escolar, mientras se avanza en una reconstrucción definitiva durante el primer semestre, con financiamiento estatal total.

“Ya estamos avanzando junto a los ministerios con los que debemos coordinarnos para esto (…) para sacar adelante este proyecto”, sostuvo.

En el caso de la educación parvularia, Cataldo confirmó que los jardines infantiles afectados serán repuestos por la Junji antes de marzo.

Escuela quemada en Punta Parra Ampliar

“Estén en las mejores condiciones”

“Eso es una tremenda noticia”, afirmó, ya que permitirá que “el año escolar y el año parvulario va a partir con normalidad en este territorio”.

Además, el ministro anunció el inicio de escuelas de verano organizadas por Junaeb, enfocadas en el apoyo socioemocional de niños y jóvenes. “Necesitamos que nuestros niños y niñas estén en las mejores condiciones”, indicó, detallando que se dispondrá de alimentación, talleres y apoyo psicológico en terreno.

A estas medidas se suma la entrega de útiles escolares, la renovación gratuita de la Tarjeta Nacional Estudiantil para quienes la hayan perdido, la ampliación del plazo de postulación a la educación superior hasta el 6 de marzo y la continuidad de becas para estudiantes de las zonas afectadas.