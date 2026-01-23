“Fue una negligencia muy grande”: compañero de buzo fallecido en Tomé denuncia graves fallas en faenas de Essbio

Un trabajador de 28 años falleció la tarde del jueves mientras realizaba labores de mantención en un estanque de la empresa sanitaria Essbio, en la comuna de Tomé, región del Biobío.

La víctima, un buzo comercial perteneciente a una empresa contratista, habría sido succionada por una tubería al interior de la estructura.

A través de un comunicado, Essbio confirmó el hallazgo del cuerpo tras el despliegue de los equipos de emergencia. “Fue encontrado el cuerpo del trabajador contratista que sufrió un accidente mientras realizaba labores de mantenimiento en un estanque de la compañía, ubicado en Tomé”, señaló la empresa.

No obstante, el compañero del buzo fallecido, José Contreras, atribuyó el hecho a una grave falla en los protocolos de seguridad.

“Fue una negligencia muy grande”

En conversación con T13 En Vivo, explicó que el sistema de bloqueo no se habría aplicado de forma completa. “Eran dos válvulas; una que estaba arriba y una que estaba abajo, y solamente cerraron la de arriba. Por la válvula de abajo el cuerpo de él fue succionado”, afirmó.

Contreras agregó que el trabajo se desarrollaba en un espacio confinado de alto riesgo y cuestionó la ausencia de medidas básicas de prevención.

“Fue una negligencia muy grande”, sostuvo, añadiendo que su compañero “no estaba con contrato de trabajo” y que en el lugar “tampoco habían prevencionistas de riesgo de ambas empresas”. Las circunstancias del accidente están siendo investigadas para determinar eventuales responsabilidades.