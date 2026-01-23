;

“Fue una negligencia muy grande”: compañero de buzo fallecido en Tomé denuncia graves fallas en faenas de Essbio

El testigo sostuvo que no se cerraron todas las válvulas, acusó ausencia de prevención de riesgos y afirmó que la labor se realizaba sin contrato.

Martín Neut

Accidente Essbio

Accidente Essbio / Foto @drt_biobio

Un trabajador de 28 años falleció la tarde del jueves mientras realizaba labores de mantención en un estanque de la empresa sanitaria Essbio, en la comuna de Tomé, región del Biobío.

La víctima, un buzo comercial perteneciente a una empresa contratista, habría sido succionada por una tubería al interior de la estructura.

Resvisa también:

ADN

A través de un comunicado, Essbio confirmó el hallazgo del cuerpo tras el despliegue de los equipos de emergencia. “Fue encontrado el cuerpo del trabajador contratista que sufrió un accidente mientras realizaba labores de mantenimiento en un estanque de la compañía, ubicado en Tomé”, señaló la empresa.

No obstante, el compañero del buzo fallecido, José Contreras, atribuyó el hecho a una grave falla en los protocolos de seguridad.

“Fue una negligencia muy grande”

En conversación con T13 En Vivo, explicó que el sistema de bloqueo no se habría aplicado de forma completa. “Eran dos válvulas; una que estaba arriba y una que estaba abajo, y solamente cerraron la de arriba. Por la válvula de abajo el cuerpo de él fue succionado”, afirmó.

Contreras agregó que el trabajo se desarrollaba en un espacio confinado de alto riesgo y cuestionó la ausencia de medidas básicas de prevención.

“Fue una negligencia muy grande”, sostuvo, añadiendo que su compañero “no estaba con contrato de trabajo” y que en el lugar “tampoco habían prevencionistas de riesgo de ambas empresas”. Las circunstancias del accidente están siendo investigadas para determinar eventuales responsabilidades.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad