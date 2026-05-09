;

VIDEO. En plena transmisión: periodista de Canal 13 revela que se convertirá en padre por primera vez a los 45 años

“Ya he llorado dos veces: cuando toqué la guatita y sentí, y en una ecografía cuando lo vi sonreír”, comentó.

Nelson Quiroz

En plena transmisión: periodista de Canal 13 revela que se convertirá en padre por primera vez a los 45 años

El periodista de Canal 13 Alfonso Concha sorprendió este viernes al revelar que se convertirá en padre por primera vez a sus 45 años, noticia que había mantenido en reserva junto a su pareja durante gran parte del embarazo.

El conductor de La Tarde es Nuestra compartió el anuncio en plena transmisión del programa, luego de que sus compañeros adelantaran que darían a conocer “el secreto mejor guardado” del espacio televisivo.

Revisa también

ADN

Visiblemente emocionado, Concha confesó que ya ha vivido momentos profundamente significativos durante la espera de su hijo, quien llevará por nombre Emiliano.

“Yo tengo ese gran problema de no ser muy efusivo en la emocionalidad, me cuesta llorar y todo, pero ya he llorado dos veces: cuando toqué la guatita y sentí, y en una ecografía cuando lo vi sonreír”, comentó.

El comunicador explicó que la decisión de convertirse en padre llegó tras un proceso personal que fue madurando con el tiempo. Según relató, durante años no estuvo entre sus planes formar una familia, pero en el último tiempo comenzó a sentir que finalmente estaba preparado para dar ese paso.

Pese a la cercanía del nacimiento, Alfonso Concha aseguró que enfrenta esta etapa más desde la emoción que desde la ansiedad.

La noticia generó una ola de felicitaciones en redes sociales y entre sus compañeros de canal, quienes celebraron el importante momento personal que atraviesa el periodista.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad