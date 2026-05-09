En plena transmisión: periodista de Canal 13 revela que se convertirá en padre por primera vez a los 45 años

El periodista de Canal 13 Alfonso Concha sorprendió este viernes al revelar que se convertirá en padre por primera vez a sus 45 años, noticia que había mantenido en reserva junto a su pareja durante gran parte del embarazo.

El conductor de La Tarde es Nuestra compartió el anuncio en plena transmisión del programa, luego de que sus compañeros adelantaran que darían a conocer “el secreto mejor guardado” del espacio televisivo.

Visiblemente emocionado, Concha confesó que ya ha vivido momentos profundamente significativos durante la espera de su hijo, quien llevará por nombre Emiliano.

“Yo tengo ese gran problema de no ser muy efusivo en la emocionalidad, me cuesta llorar y todo, pero ya he llorado dos veces: cuando toqué la guatita y sentí, y en una ecografía cuando lo vi sonreír”, comentó.

El comunicador explicó que la decisión de convertirse en padre llegó tras un proceso personal que fue madurando con el tiempo. Según relató, durante años no estuvo entre sus planes formar una familia, pero en el último tiempo comenzó a sentir que finalmente estaba preparado para dar ese paso.

Pese a la cercanía del nacimiento, Alfonso Concha aseguró que enfrenta esta etapa más desde la emoción que desde la ansiedad.

La noticia generó una ola de felicitaciones en redes sociales y entre sus compañeros de canal, quienes celebraron el importante momento personal que atraviesa el periodista.